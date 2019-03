Isola dei famosi, lutto per Marco Maddaloni: l’annuncio sui social

Una triste notizia è stata diffusa poco fa sui social da Clemente Russo, campione di pugilato e cognato di Marco Maddaloni ora concorrente dell’Isola dei Famosi.

La nonna paterna del naufrago è morta in queste ore e Russo, ex gieffino della versione patinata del reality nel 2016, ha scritto in una storia Instagram il seguente messaggio: “Mi stringo al dolore di O’Maè, ovvero il grande maestro di vita, di sport e di Judo Gianni Maddaloni, mio suocero, per aver perso una delle persone più care della sua vita: sua madre”.

Ancora non è dato sapere se la notizia sia stata già data a Marco dalla produzione del programma, ma di certo nelle prossime ore si saprà di più.

Isola dei famosi, Chi è Marco Maddaloni

Il judoka napoletano Marco Maddaloni è figlio di Gianni che porta avanti da decenni la Star Judo Club a Scampia. Marco è il più piccolo dei tre fratelli Maddaloni: Pino oro alle Olimpiadi di Sydney 2000, Laura pluricampionessa italiana e moglie del pugile campione del mondo Clemente Russo, due volte argento ai Giochi di Pechino 2008 e Londra 2012.