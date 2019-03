Marco Maddaloni sceglie di restare: "Mia nonna avrebbe voluto questo"

Nelle ultime ore, una brutta notizia ha raggiunto all'Isola dei Famosi Marco Maddaloni. L'ex campione mondiale di Judo è stato convocato dalla produzione per una comunicazione importante: la nonna del naufrago, purtroppo, è venuta a mancare.

"Mi hanno dato la triste notizia ma per fortuna, prima di partire, ero andato a farle conoscere mio figlio Giovanni Maddaloni".

Il naufrago, anche se combattuto, ha deciso di restare e di proseguire il suo percorso all'Isola dei Famosi 2019:

"Nelle mie vene scorre sangue Maddaloni e lei faceva Maddaloni di cognome, per questo so sicuramente che lei non avrebbe voluto che io mi ritirassi".