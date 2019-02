Isola, malore Riccardo Fogli: tutta colpa dei pettegolezzi sulla moglie?

La notizia è di ieri pomeriggio. Riccardo Fogli avrebbe accusato un malore all'Isola dei Famosi, tanto da essere costretto a sottoporsi alle cure mediche e a lasciare temporaneamente il gioco. Ma quali sono le cause di questo malessere? Oggi spunta un sospetto: a far male al cantante potrebbe essere stato il peso dei pettegolezzi sul presunto tradimento della moglie Karin Trentini. E' di qualche ora fa una nota diffusa dallo staff dell'ex Pooh: "I coniugi Fogli prendono le distanza da notizie false e lesive di gossip".

Malore Riccardo Fogli: le maldiscenze sulla moglie

Già perché, proprio mentre Fogli oltreoceano, in Italia è scoppiata la bufera sui presunti tradimenti (sempre smentiti) che le avrebbe rifilato la donna negli ultimi anni. Rumors che si sono fatti così insistenti da costringere Karin a volare in Honduras per smentire tutto vis a vis con il marito e di fronte a milioni di spettatori. Lì per lì Riccardo sembrava averla presa bene, tanto da affermare di fidarsi ciecamente della madre di sua figlia Michelle. Forse, però, pur fidandosi di lei, il nervosismo causato dalle false maldicenze può averlo ferito nel profondo.