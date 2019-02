Isola, Riccardo Fogli ha un malore

Malore per Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi. Il cantante 71enne è stato costretto a ricorrere di nuovo alle cure mediche ed ha abbandonato momentaneamente il gioco. Fogli si è allontanato dolorante della spiaggia appoggiandosi al "collega" Mohamed Ghezzal.

Malore Riccardo Fogli

Non è chiaro quale sia la natura del male di Fogli, che già qualche giorno fa si era sentito male dopo aver ingerito incautamente il bulbo di una pianta non commestibile. Non si conoscono le condizioni dell'artista, ma alcuni segnali lasciano intendere che la situazione non è grave. La produzione, infatti, non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale sulla vicenda, né vi ha fatto cenno Alvin durante il riassunto finale della puntata del daytime.

Malore Riccardo Fogli: quali cause?

Il malessere avvertito da Fogli potrebbe essere dettato dalle difficili condizioni in cui naufraghi sono "costretti" a vivere, alle prese con poco cibo e, in generale, con pochi confort. E' stato proprio a causa della fame che nel pomeriggio di mercoledì l'ex cantante dei Pooh ha mangiato una pianta non commestibile che gli ha causato una intossicazione. Che il malore di oggi sia dovuto ancora a quell'episodio? Le prossime ore saranno senza dubbio risolutive per conoscere in maniera più precisa le condizioni del naufrago.