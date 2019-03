Mara Venier: "L'Isola? Brutta pagina di televisione". E su Marcuzzi e Fogli...

Continua a far discutere il 'caso Fogli' scoppiato all'Isola dei Famosi. Per chi si fosse perso l'episodio - in assoluto il più imbarazzante della storia del reality -, ve lo ricordiamo qui: Fabrizio Corona ha inviato un videomessaggio al naufrago Riccardo Fogli, dandogli del "cornuto" in diretta televisiva. Ebbene, dopo i tanti vip che si sono pronunciati sulla vicenda (e l'allontanamento della capoprogetto Cristiana Farina), oggi a commentare la vicenda di pensa Mara Venier, ex opinionista del reality di Canale 5.

Il commento di Mara arriva attraverso le pagine del settimanale 'Oggi', a cui concede una lunga intervista, tra progetti televisivi e vita privata. "Credo - dice la presentarice veneta - che sia stata una brutta pagina di televisione. Mi dispiace per Alessia Marcuzzi". Poi aggiunge che, secondo lei, forse sarebbe meglio che l'ex Pooh lasciasse l'Isola: "Mi domando però cosa ci faccia e perché, dopo tutto ciò, Riccardo Fogli sia ancora lì".

Mara Venier su Domenica In e i competitors: "Ho preso atto di alcune reazioni"

Archiviata la questione Isola, la conduttrice passa poi a raccontare il suo presente televisivo, ovvero Domenica In, che sta riscuotendo tanto successo di pubblico, e il rapporto con i suoi competitor: "La verità è che Domenica In è un programma di successo. Amato dal pubblico, un programma vincente. Mi hanno divertito alcuni post in rete tesi a minimizzare i risultati raggiunti. Mi hanno anche, non lo nego, procurato qualche dispiacere". Quindi aggiunge: "Sono convinta che ognuno di noi abbia il dovere in primis di rispettare il lavoro degli altri. Ho preso atto di alcune reazioni e senza il minimo rancore. Per fortuna io ho una vita vera fuori dallo schermo che mi dà il senso delle priorità".

Progetti futuri? Una fiction prodotta da Claudia Mori. "Si chiamerà La fioraia del Giambellino. Un progetto che mi entusiasma assai". E chissà, forse una nuova edizione di Domenica In...