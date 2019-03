Isola, le scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli: “Io non sono così”. E lui si commuove

(Le scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli dopo il videomessaggio di Corona)

A una settimana esatta da quello che ormai passerà alla storia dell’Isola dei Famosi come il ‘caso Fogli – Corona’, Alessia Marcuzzi ha squarciato il silenzio dietro il quale si era trincerata nonostante le critiche e le polemiche. La conduttrice lo ha fatto all’inizio della nona puntata del reality, eccezionalmente partita in un’atmosfera dimessa proprio per preparare il campo alla premessa con cui la conduttrice ha fatto partire la diretta televisiva.

Alessia Marcuzzi chiede scusa a Riccardo Fogli: “Ho sottovalutato tante cose”

Il consueto “questa sera surfiamo sulle onde dell’Honduras” pronunciato da una sorridente Alessia Marcuzzi all’inizio di ogni puntata stavolta non ha trovato il consueto spazio nell’apertura della puntata.

Espressione contrita, tono sottomesso, sguardo imbarazzato sono state le caratteristiche della presentatrice evidentemente consapevole di aver commesso – lei per prima, al netto delle decisioni autorali che sono costate licenziamenti e polemiche – il grave errore di aver sottovalutato la reazione del concorrente alle dichiarazioni sul presunto tradimento della moglie Karim rese da Corona in un videomessaggio mandato in onda senza possibilità di contraddittorio.

“La scorsa settimana un'onda un po' più grande ci ha travolto, voglio chiedere scusa a nome mio per aver oltrepassato il limite. Soprattutto voglio chiedere scusa a Riccardo”, ha esordito Alessia Marcuzzi che subito ha chiesto di rivolgersi direttamente a Riccardo Fogli.

"La scorsa puntata ti ho fatto vedere delle immagini. Devo chiederti scusa, non mi aspettavo la tua reazione, ho sottovalutato tante cose”, ha affermato: “Mi dispiace non essere riuscita a trasmetterti il mio affetto, il mio abbraccio, io di solito non sono così, sono rimasta spiazzata e ti chiedo scusa per questo. Il tuo comportamento forte mi ha insegnato tante cose, per questo sentivo il bisogno di dirtelo: ti ringrazio e ti chiedo scusa".

Alessia Marcuzzi chiede scusa, Riccardo Fogli si commuove

Le parole di Alessia Marcuzzi sono state ascoltate in silenzio da Riccardo Fogli che, alla fine, non ha pronunciato nient’altro se non un “grazie”. Alla litania di dichiarazioni sono seguite le lacrime composte del cantante, con pudore nascoste dalle spalle date subito alla telecamera che indugiava su di lui, un signore che, anche stavolta, non ha fornito il pretesto di spettacolarizzare ancora una delle più penose vicende televisive.