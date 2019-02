L’Isola dei Famosi non decolla e Maria De Filippi dice la sua: il consiglio per gli autori

Che quest’anno l’Isola dei Famosi abbia perso parecchio dell’appeal che nelle scorse edizioni suscitava sul pubblico è ormai un dato di fatto.

Benché Alessia Marcuzzi sia in grande spolvero e affiancata da due opinioniste agguerritissime come Alda D’Eusanio e Alba Parietti, i dati Auditel parlano chiaro e dimostrano che il cast di quest’anno, benché vincente sulla carta non stia riscuotendo il successo sperato.

A commentare la situazione è adesso una regina del genere come Maria De Filippi che, intervistata da Oggi, ha detto la sua sul calo del programma individuando cause e anche dettagli da migliorare.

Maria De Filippi commenta i risultati deludenti dell’Isola dei Famosi

“Va in onda di giovedì, un giorno della settimana durissimo e pieno di competitor forti”, ha affermato la conduttrice e autrice di programmi come ‘Temptation Island’ e ‘Uomini e Donne’ che il prossimo 15 febbraio partirà con una prima serata.

“Quest’anno trovo che il cast sia davvero forte e sono fiduciosa nel fatto che lo show nelle prossime settimane risalirà negli ascolti”, ha affermato la conduttrice: “Sono sicura che nonostante l’inizio incerto questa edizione del reality otterrà il successo che merita”.

Poi il velato consiglio della conduttrice per gli addetti ai lavori: “C’è bisogno però che il programma ritrovi il suo spirito originario. La sfida con la natura e la lotta alla sopravvivenza tout court. Meno fronzoli, più emozioni e più avventura”, ha affermato. E se lo dice lei… Gli autori prendano appunti!