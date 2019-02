Isola, Marina La Rosa in lacrime: il ricordo del papà

(Nel video sopra il racconto di Marina La Rosa)

Dopo quasi due mesi in Honduras i naufraghi si mettono sempre più a nudo tra loro, condividendo ricordi e retroscena della loro vita, anche quelli più privati. L'altra mattina, al risveglio, è stata Marina La Rosa a confidarsi con i compagni d'avventura: "Stanotte non riuscivo a prendere sonno e guardavo le stelle. Come sottofondo musicale c'era il mare e mi ha fatto pensare a mio padre".

"Per molti anni non ci siamo capiti e frequentati - ha raccontato con la voce spezzata dalle lacrime - L'ho ritrovato qualche anno prima che se ne andasse". E questa esperienza sull'Isola la sta riavvicinando ancora di più a lui: "Stanotte lo sentivo presente - ha spiegato commossa - Lui era un amante del mare, non a caso mi chiamo Marina. In qualche modo lo sento vicino, lo sento sempre vicino".