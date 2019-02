Isola, Riccardo Fogli tradito dalla moglie? Lei lancia frecciate sui social

Si scatenano i pettegolezzi attorno a Riccardo Fogli, naufrago all'Isola dei Famosi. L'attenzione mediatica "figlia" di ogni reality show si sta concentrando in queste ore sull'ex Pooh, lanciando indiscrezioni sul presunto tradimento che avrebbe messo in atto in passato la moglie Karin Trentini. A diffondere il gossip è Corona Magazine, il nuovo giornale di Fabrizio Corona. La diretta interessata, però, lancia alcune frecciate sui social che sembrano smentire tutto.

Riccardo fogli tradito dalla moglie?

A portare a galla i dubbi sarebbero alcune foto che la Trentini, di professione modella, ha pubblicato in queste ore. Scatti che racconterebbero la sua vecchia conoscenza con un altro uomo, un imprenditore per cui avrebbe sfilato. I fatti sarebbero avvenuti negli anni passati, non recentemente, ma le foto aizzano i più maliziosi. Sarà vero? Chissà, tutto potrebbe essere bollato come maldicenza. Intanto, è probabile che la questione verrà affrontata nella puntata dell'Isola in onda questa sera, mercoledì 13 febbraio.

La (presunta) replica di Karin

Va precisato, inoltre, che qualche ora dopo il lancio della "bomba" di Corona, Karin ha pubblicato alcune Instagram Stories che hanno tutta l'aria di essere una smentita. La modella si immortala infatti accanto alla figlia Michelle (avuta proprio da Fogli, ndr) e dice: "Noi volevamo fare una super linguaccia a qualcuno che capisce poco. Quaquaraquà! In giro ci sono molti cervelli rotti". Subito dopo, poi, ha scritto: "Amore mio, mi manchi"