Bettarini arriva sull'Isola, Nicoletta in lacrime: "Mi manca moltissimo"

Stefano Bettarini è da poco arrivato all'Isola dei Famosi e, proprio in queste ore, sta festeggiando il suo compleanno in compagnia dei naufraghi. Nel frattempo, Nicoletta Larini è stata tra gli ospiti di Mattino Cinque e, intervistata da Federica Panicucci, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Nicoletta Larini a Mattino Cinque in lacrime

La fidanzata di Bettarini - reduce con lui da Temptation Island Vip - ha detto alla Panicucci di fidarsi ciecamente del suo compagno, soprattutto in seguito ad una dichiarazione che lui gli avrebbe fatto prima della partenza. Incuriosita dalle parole della Larini, la conduttrice di Mattino Cinque le ha chiesto quali fossero state queste parole tanto importanti per la ragazza ed è allora che Nicoletta è scoppiata in un pianto.

Emozionatissima, la ragazza non è riuscita a trattenere le lacrime: “Ora mi emoziono, mi manca tantissimo. Il nostro è un amore talmente forte che non saprei spiegarlo”, ha detto Nicoletta Larini a Mattino Cinque.

Il pubblico ha conosciuto bene la sua sensibilità (o lacrima facile, che dir si voglia) nel corso di Temptation Island Vip, sensibilità che Nicoletta non ha potuto trattenere neanche di fronte a Federica Panicucci: "Io piango perché lo amo talmente tanto..”, ha detto la fidanzata di Bettarini.

Nel frattempo Stefano sembra perfettamente a suo agio all'Isola dei Famosi e sta portando entusiasmo e positività tra i naufraghi.