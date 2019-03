Isola, nona puntata: Ariadna lascia per sempre la Palapa, Luca e Paolo in nomination

(Ariadna Romero rifiuta la proposta di Alessia di rimanere sull'Isola che non c'è)

Le scuse di Alessia Marcuzzi rese a Riccardo Fogli dopo una settimana dal videomessaggio di Corona hanno aperto la nona puntata dell’Isola dei Famosi che, dal punto di vista squisitamente ‘ludico’, si è trovata nella difficoltà di fronteggiare in poche ore l’inaspettato ritiro di Ghezzal a pochi giorni da quello di Jo Squillo.

L’abbandono del naufrago, infatti, ha messo tutti i concorrenti a rischio di eliminazione con un nuovo televoto, al termine del quale il pubblico ha scelto Ariadna. La modella cubana ha così abbandonato la Palapa per raggiungere Kaspar e Stefano sull'Isola che non c'è, ma una volta lì ha deciso di lasciare definitivamente il gioco: “Se la gente mi ha votato per eliminarmi non mi vuole qui, quindi io me ne vado. Torno da mio figlio, sono felice così. Ho attraversato un brutto periodo e ora sto bene”, ha dichiarato.

In nomination, invece, sono andati Luca Vismara scelto dai naufraghi e Paolo Brosio scelto da Soleil.

Lo scontro tra Soleil e Ariadna

Durante la puntata si è parlato dell’ormai evidente antipatia tra Soleil e Ariadna. La leader in uno scontro con Ariadna le ha dato della "morta di fame" e dell'"animale", scatenando la disapprovazione di tutti compresi Bettarini e Capparoni che, secondo la leader, non avevano condiviso il pesce pescato con il resto del gruppo. "La verità è che sei una pessima leader", il commento di Kaspar, infastidito dai modi della ragazza che, alla fine, ha vinto ancora la prova leader e, anche stavolta, ha portato con sé sull’Isla Bonita Riccardo Fogli.

E anche dallo studio la disapprovazione nei confronti del comportamento della ragazza è stata unanime. "Ariadna sa di non essere inferiore, né superiore a nessuno e questa si chiama autostima, mentre i modi di Soleil sono solo prepotenti", il parere di Alda D’Eusanio. Alba Parietti, dall'altro canto, pensa che la ragazza sia forte, ma che il suo limite più grande siano proprio le frasi che usa, spesso fuori luogo: "Dal basso si può salire, dall'alto si può solo scendere, ricordatelo. Nella vita si impara a chiedere scusa quando si sbaglia".