Isola, ottava puntata: Jeremias eliminato, Soleil Sorge leader

Tanti colpi di scena durante l’ottava puntata dell'Isola dei Famosi che ha decretato la fine dell’avventura per Jeremias Rodriguez (ha abbandonato il gioco dopo aver perso anche il televoto lampo con Kaspar Capparoni) in sfida con Luca e Marina, le nomination di Ghezzal, Aaron e Luca di questa settimana, ma anche scontri tra concorrenti e tra concorrenti e paparazzi (vedi alla voce ‘videomessaggio di Corona a Fogli).

Soleil leader porta Riccardo sull’Isola Bonita

Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini sono ora due concorrenti sospesi: solo uno di loro nei prossimi giorni potrà rientrare a tutti gli effetti in gara e concorrere così alla vittoria finale. Intanto Soleil Sorge è diventata per la terza volta leader, riuscendo a battere il campione di judo Marco Maddaloni in una prova di forza, e ha deciso di portare sull’Isola bonita – l’isola con tutti i comofort della cività – Riccardo Fogli.