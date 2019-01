Paolo Brosio all’Isola dei Famosi: “Per contratto avrò un prete”

Alla partenza dell’Isola dei Famosi 2019 mancano ancora alcuni giorni, ma Paolo Brosio già sta facendo molto parlare. Qualche giorno fa, in un’intervista a ‘I Lunatici’ (programma di Radio2) ha parlato delle tentazioni che ci saranno sull’Isola (Taylor Mega in primis) e della sua intenzione di aprire il primo pronto soccorso di Medjugorie.

Ora, intervistato da Libero, Brosio ha confessato anche altri particolari sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Il giornalista ha ribadito di voler aprire un primo soccorso in Bosnia con i soldi dell’Isola e di aver raggiunto degli accordi con la produzione del reality per poter continuare ad alimentare la sua fede anche alla Honduras.

Paolo Brosio all'Isola dei Famosi, un prete a disposizione

“Per contratto ho chiesto di avere uno spazio per la preghiera, di portare i miei libri della fede, il rosario, le lodi. Devo anche pescare però, se no non mangio. Pescherò la mattina e pregherò la sera, farò la novena dei pescatori. Peccato, però, mi perderò la Quaresima”. Non è tutto, perché contattato da Libero, Brosio ha anche rivelato che, in via del tutto eccezionale, avrà possibilità di confessarsi e fare l’Eucarestia:

“Cosa mai successa all'Isola, per contratto avrò un prete, un missionario, verrà sulla spiaggia e mi potrà confessare e far fare la comunione. Chiaro, su Gesù non si scherza".Il sacerdote porta con sé Gesù. Quindi Gesù sarà il diciannovesimo concorrente dell'Isola dei famosi”.

Paolo Brosio, dopo L’Isola torna da Fazio

Archiviata la parentesi sula religione, Brosio ne ha aperta un’altra su Fabio Fazio e sul suo ritorno in Rai: “Abbiamo già fissato. Dice – ha dichiarato a Libero - di avere in mente per me qualcosa di speciale. Il ritorno da lui, ultimamente a Che tempo che fa, è stato fulminante. Insieme abbiamo fatto 300 dirette. Ci si capisce a occhi chiusi. In tv sto ritrovando un equilibrio tra il Paolo di prima e quello dopo la conversione. In fin dei conti ho fatto tanto nella mia carriera. Prima della fede e degli 8 libri religiosi, ho fatto 26 anni di giornalismo: in Mani Pulite avrò dato almeno 20 ‘buchi’ ai colleghi. E poi sedici trasmissioni, sia Rai che Mediaset, da Quelli che il calcio al Dopofestival”.

L’Isola dei Famosi rappresenterà il rilancio di Paolo Brosio nel mondo della tv come giornalista e conduttore? Staremo a vedere.