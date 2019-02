VIDEO | Paolo Brosio esasperato dai mosquitos: "Vorrei rimanere ma si tratta della mia salute"

Non sono giorni facili per Paolo Brosio che, all'Isola dei Famosi, è diventato bersaglio dei mosquitos. Gli insetti lo hanno punto in qualunque parte del corpo, tanto che il naufrago - tra prurito e dolore - ha chiesto l'intervento di un medico.

Osservando le sue gambe ricoperte dalle punture dei mosquitos, lo specialista ha preferito portare via dall'Isola Brosio per poterlo visitare meglio e capire cosa sia meglio fare.

"Io vorrei rimanere perché ho sempre combattuto nella mia vita, però in questo caso si tratta della mia salute. Il dolore è forte, il prurito è diventato tremendo”, ha raccontato Brosio. Gli altri naufraghi capiscono il suo dolore e temono che il concorrente possa non farcela a proseguire il gioco.