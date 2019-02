Paolo Brosio torna sull'Isola, ma Maddaloni lo avverte: "Basta privilegi, ora si combatte"

Le punture dei mosquitos avevano costretto Paolo Brosio ad allontanarsi dall'Isola per ulteriori accertamenti medici ma, a distanza di qualche giorno, il naufrago si è ritrovato con gli altri compagni di viaggio. L'accoglienza però non è stata delle migliori. Sorpresi di rivederlo sull'Isola, infatti, non tutti hanno fatto grandi feste a Brosio. In particolar modo Marco Maddaloni non ha più alcuna intenzione di trattarlo come un privilegiato: "Io sono uno sportivo, nel momento in cui ti metti sul tatami di fronte a me io non guardo se zoppichi, ti fa male la mano, si combatte"