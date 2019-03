Isola dei Famosi, pausa forzata dopo il caso ‘Fogli-Corona’? L’indiscrezione bomba

Il clamore suscitato dal videomessaggio con cui Fabrizio Corona ha annunciato di avere le prove del tradimento della moglie di Riccardo Fogli non si ferma solo alle parole di indignazione dei telespettatori, a quelle dei vip sdegnati per l’accaduto, alle prese di distanze degli addetti ai lavori (vedi Alda D’Eusanio e Alba Parietti).

Con l’epurazione del capoprogetto del programma Crstina Farina e altri autori Mediaset ha dimostrato di essere passata ai fatti e di voler prendere di petto un fatto che non può e non deve essere relegato in un confine meramente televisivo.

E così, nel giorno della conferenza stampa indetta dall’autore dell’umiliazione in diretta tv del concorrente (“Umanamente mi sento una m**da, ma il lavoro è altra cosa”, ha spiegato), ecco arrivare l’indiscrezione pubblicata dal sito Dagospia secondo cui, dopo quanto accaduto, l’Isola dei Famosi si prenderà una pausa ma “bisognerà portare al termine questa edizione con dignità”.

Isola dei Famosi, stop dopo il caso ‘Corona – Fogli’? I rumors

“Si segna il solco per un genere che per anni ha spopolato sulle reti del Biscione”, si legge sul sito nell’articolo a firma Giuseppe Candela e Alberto Dandolo che riferiscono dei malumori tra i vertici dell’azienda. "Adesso basta", avrebbe tuonato Piersilvio Berlusconi di fronte all'ennesima polemica e dopo riunioni tesissime pare che la certezza, al momento sia solo una: la pausa forzata del reality dopo questa edizione.

“Ciò che sembra certo è che il programma si prenderà una pausa ma che bisognerà portare al termine questa edizione con dignità”, scrivono i giornalisti: “Nel calderone delle ultime ore si sono rincorse diverse fake news: da Barbara Cappi nuovo capoprogetto alla chiusura immediata del reality, fino all'esclusione di tutti gli autori. Cosa impossibile perché l'ipotesi metterebbe a rischio la messa in onda. C'è anche chi ha azzardato l'arrivo della Fascino di Maria De Filippi per la prossima edizione. Ipotesi che, precisiamo, al momento sarebbe priva di qualsiasi fondamento”.

Al momento, tuttavia, le certezze a riguardo restano poche. Saranno le prossime ore e l’imminente nona puntata prevista per lunedì 11 marzo a stabilire se ci saranno altri provvedimenti in merito o si tenterà di arrivare al naturale epilogo di uno show che, va detto, di dignitoso sembra ormai avere ben poco.