L'Isola dei Famosi 2019, prima puntata: le pagelle. Dalla Marcuzzi "ringalluzzita" al processo Taylor Mega

L'Isola dei Famosi torna a fare L'Isola dei Famosi. E si rivela vincente. Levata la pesante ancora del "Canna-Gate" che ha segnato la scorsa edizione, la prima puntata della nuova stagione - in onda ieri sera - salpa verso venti favorevoli. Torna lo spirito scanzonato e disordinato, tornano i naufraghi fumantini e felini (benché non famosissimi). Gran parte del merito va alla Gialappa's Band (e a chi ha deciso di concederle più spazio in scaletta). Ma anche alla conduttrice Alessia Marcuzzi, che reagisce finalmente alle batoste dell'anno passato sfoderando l'orgoglio. C'è anche una buona quota "trash" per gli amanti del genere, da rintracciare in Paolo Brosio, Sarah Altobello e Francesca Cipriani.

E così - al netto del pericolo "assuefazione" che potrebbe colpire il pubblico dopo l'asfissiante staffetta di reality in Mediaset (Temptation, Temptation Vip, Grande Fratello Vip') - l'appuntamento di debutto lascia intendere che ci sia parecchia carne al fuoco. Ora resta da vedere se questo fuoco brucierà o se si rivelerà di paglia.

Ecco le nostre pagelle.

Alessia Marcuzzi voto 8

Dopo le critiche sulla conduzione dimessa dell'anno scorso ('Striscia la notizia' la accusò di "svicolare" sul presunto uso di marijuana in Honduras da parte del concorrente Francesco Monte, ndr), Alessia è tutta impegnata a sfoggiare gli artigli. E si nota.

Forse le ha fatto bene l'ultima vacanza da sogno a Dubai, o forse il recente ritorno a 'Le Iene' le ha regalato una "nuova primavera" e una scarica di energia, fatto sta che la sua tempra, in certi momenti, fa invidia alla sfacciata Ilary Blasi. Replica ai capricci dei naufraghi, tiene testa alla Gialappa's.

Emblematico, a tal proposito, il mini abito da corsara. "Ma ti sei dimenticata di mettere le mutande", nota Alda D'Eusanio. Lei non conferma né smentisce: "Ci sono due spille a tenere unito tutto".

Gialappa's Band 9

Quest'anno il trio comico realizza le clip di presentazione dei naufraghi: "Oh Alessia, tra i concorrenti per uno strano miracolo ce n’è uno che è famoso, veramente famoso. Vi è scappato eh?". Bene così. Il segreto dei reality è quello di non prendersi troppo sul serio.

Marina La Rosa 9

"Taylor (Mega, ndr), i tuoi capezzoli sono sempre così?", chiede alla collega, già ribattezzata 'Miss maglietta bagnata' di questa edizione. "Sempre", dice l'altra. "Sempre pronta all'uso, insomma...", chiosa, e poi la nomina. La ex "gatta morta" è graffiante al punto giusto.

Taylor Mega 5

Famosa perché influencer, ma soprattutto per una storia-lampo con Flavio Briatore. La prima figuraccia è sua. Alessia le mostra un video pubblicato su Instagram in cui dichiara: "Tre settimane e poi torno. Andiamo a conquistare il mondo". "Come facevi a sapere che stavi 3 settimane? C’è una strategia?", chiede la conduttrice. Lei: "Perché è il mio limite. Tre settimane per me sono tante, è una vincita personale. Certo, non potrei andarmene, anche perché c'è una penale da pagare in caso...". L'atteggiamento di Taylor è a metà tra la sfacciataggine di un trapper e l'ingenuità del "pesce piccolo" finito in un oceano di squali. "No, sai Alessia, è che io ho uno stile di vita altino...", dice poi. Marina La Rosa fa quindi notare che la ragazza si è portata in Honduras le Loboutain. Mega finirà subito in nomination, insieme a Demetra Hampton e Kaspar Capparoni.

Paolo Brosio 9

Il giornalista convertito a Medjugorjie ha il tallone d'Achille del "sesso debole". Coltiva un rapporto "odi et amo" con la dissolutezza. Non a caso, è tra i primi ad accorgersi che Sarah Altobello non indossa gli slip. Lei lo sfida: "Te le faccio vedere io le madonne". E ogni sguardo di troppo è un segno della croce.

Kaspar Capparoni 8

E' il leader del gruppo. L'uomo della "vecchia leva". Quello, insomma, che sfamerà i colleghi e che non darà peso alle bambinate. Ma... guai a farlo stranire. Un videoservizio sbagliato, a suo dire relizzato appositamente per metterlo in cattiva luce contro Marina La Rosa, innesca ufficialmente la prima polemica con la Marcuzzi, che ovviamente difende la produzione. "Sappi che succederà spesso, non possiamo mostrare tutto, non abbiamo tempo...", gli dice Alessia. "E invece non succederà più", tronca lui, con lo sguardo di chi 'ha ucciso per molto meno' (cit).

Filippo Nardi 8

Una sorpresa. Il "finto inviato" si rivela più bravo dei suoi predecessori. E' più padrone della situazione rispetto a Stefano De Martino e più padrone della lingua italiana rispetto a Stefano Bettarini (nonostante le origini londinesi). Peccato che debba lasciare il posto al vero inviato Alvin.

Alvin 8

Rodatissimo, è il solito professionista.

Alda D'Eusanio 7

"Non so nuotare e non galleggio nemmeno, ma di questo sono contenta perché galleggiano solo le…". Questo il sobrio esordio della dissacrante Alda D'Eusanio appena arrivata in studio. Ma il meglio deve ancora venire, ne siamo certi.

Luca Vismara Non pervenuto

Ex allievo di "Amici di Maria De Filippi", all'epoca il cantante non ebbe accesso alla fase serale del programma. Ma qui è tra i "vip". Al momento dell'ingresso in Palapa, Filippo Nardi non lo riconosce: "Sì, sì, vieni anche tu!", gli dice...

I concorrenti di 'Saranno Isolani' 4

"Sono un guerriero tutto muscoli e tatuaggi", afferma un concorrente. "Se saresti...", fa eco un altro. Insomma, ad ogni frase pronunciata dai naufraghi "non vip" di 'Saranno Isolani', un neurone del telespettatore a casa si suicida. Vuoto gratuito.

Fatto sta che i quattro vincitori del "pre-reality" vestono qui i panni di galeotti e vivranno in un recinto per tutta la settimana. Potranno uscire solo per tre ore al giorno e dovranno svolgere le mansioni decise dai concorrenti.

Demetra Hampton 6

Non ama "le giovani che ostentano la loro bellezza di fronte alle meno giovani". E', dunque, nel posto giusto, tra le naufraghe in bikini. Al momento delle nomination, viene mandata al televoto con una sorta di plebiscito. Lei ci piange su, ma l'accusa è quella di dividere il gruppo.

Riccardo Fogli 6

E' fomentato. Ha lo sguardo di chi chiederebbe un trattamento sanitario obbligatorio immediato agli altri naufraghi, ma anche quello di chi, immaginiamo, abbia preso più soldi di tutti per sedere in Palapa.

Spot "Adrian" 2

Vogliamo chiudere così. Lo spot di "Adrian", show di Adriano Celentano, fa capolino ad ogni pausa pubblicitaria e mostra un Celentano in versione cartoon che procede verso lo spettatore. Nient'altro. Che dire? Una promo concettuale al punto giusto per far precipitare ogni appeal sul pubblico di riferimento dell'Isola.