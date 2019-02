L’Isola dei Famosi cambia giorno di programmazione: quando va in onda

Parecchio ballerina questa edizione dell’Isola dei Famosi che non sembra proprio trovare la pace di una collocazione definitiva nei palinsesti di Canale 5.

Come anticipato, per via del Festival di Sanremo catalizzatore dell’attenzione mediatica generale, il reality condotto da Alessia Marcuzzi ha preso una pausa e la quarta puntata verrà trasmessa domenica 10 febbraio.

Ma è di queste ore la decisione su un nuovo cambiamento: la quinta puntata con la diretta televisiva su Canale 5, invece che tornare giovedì 14 febbraio come più volte annunciato, anticipa di un giorno e viene trasmessa mercoledì 13 febbraio.

Ignoti i motivi della decisione: di certo si tratta di una scelta coraggiosa, visto che proprio di mercoledì è prevista la messa in onda su Rai Due de ‘La porta rossa 2’, fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pessione molto seguita nella sua prima stagione, in partenza proprio il 13 febbraio. Sarà solo un’eccezione?

Isola dei Famosi, la quarta puntata domenica 10 febbraio

La quarta puntata dell’Isola dei Famosi va quindi in onda domenica 10 febbraio. Dopo gli abbandoni di John, Francesca Cipriani e Youma e l’allontanamento di Paolo Brosio, quali sorprese ci riserveranno i naufraghi?

Di certo c’è che uno tra Grecia, Sarah e Yuri, in nomination, abbandoneranno il gioco.