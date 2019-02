Isola, Bettarini smascherato in diretta: “Mi assumo le mie responsabilità”. Ed è bufera

(Stefano Bettarini ha manomesso la macchina del riso: lo scontro in diretta tv)

Giunta alla quinta puntata, l’Isola dei Famosi non solo ha salutato due concorrenti in seguito a una doppia eliminazione, ma ha messo pure al centro di una lunga discussione in diretta Stefano Bettarini, reo di aver manomesso la macchina del riso. Ma andiamo con ordine.

L’ex calciatore è stato smascherato da un video della produzione che lo mostra manomettere la macchina per il riso. Scoperto da Marco Maddaloni, leader della settimana convocato per questo dalla produzione, il judoka ha avuto parole durissime nei confronti del compagno: “Una scena pietosa”, ha affermato vedendo la clip di Bettarini che manometteva la macchina.

Il colpevole, dal canto suo, non ha potuto fare altro se non assumersi totalmente la responsabilità, affermando comunque di non aver barato perché nessuno ha mai detto come usare la macchina del riso, per cui, a suo dire, innescare la levetta come ha fatto lui sarebbe stato legale. In seguito, ha comunque accusato tutti i compagni di ipocrisia, motivo per cui Alessia Marcuzzi gli ha chiesto di spiegare il perché.

Dopo lunghe e pesanti discussioni, l’ex calciatore ha ammesso di aver toccato il meccanismo della macchina del riso, ma ha fatto anche intendere che pure Maddaloni si sia lasciato indurre in tentazione. Messo un punto alla polemica, è stato il momento dell’eliminazione.

Isola, Yuri eliminato, Kaspar su unʼaltra isola

Il televoto ha penalizzato Kaspar, commosso dal videomessaggio dei figli, che però ha accettato di continuare l'avventura su un'altra isola da solo ed entrare in sfida con altri eliminati che lo raggiungeranno. Un’altra eliminazione lampo ha poi mandato a casa Yuri.

In nomination finiscono Giorgia e Marco e Luca. Soleil, nominata leader della settimana, ha scelto di passare la notte con Jeremias con cui pare proprio ci sia un flirt in corso che promette sviluppi.

Isola, l'arrivo di Ariadna Romero

Come anticipato, Ariadna Romero ha raggiunto i naufraghi in Honduras. Dopo la prova ricompensa, la modella cubana è apparsa da una scatola con tutta la sua simpatia e una disarmante bellezza che non ha certo lasciato indifferenti i signori uomini. Cederanno al suo fascino nei prossimi giorni?