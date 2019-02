Isola, Riccardo Fogli lascia il reality? “Le forze non sono ancora al 100%”

(Riccardo Fogli torna sull'Isola dopo le visite mediche)

Dopo gli accertamenti medici che avevano richiesto il suo temporaneo abbandono dal terreno di gioco che è l’Isola dei Famosi, Riccardo Fogli è tornato finalmente tra i suoi compagni.

Nei giorni scorsi il cantante ha accusato qualche malessere fisico, condizione che ha richiesto il riposo necessario per rimettersi in forze. Forze che però, stando a quanto raccontato dallo stesso Fogli appena sbarcato nuovamente sull’isola, non sono state totalmente recuperate. “Questa mattina è stato bellissimo approdare. Ma le forze non sono ancora al cento per cento”, ha confidato Fogli, accolto con entusiasmo dai naufraghi.

“Riccardo mi ha fatto prendere un brutto colpo”

A commentare il ritorno di Fogli sull’Isola è stato Ghezzal che, dopo averlo abbracciato, gli ha ricordato di essere in convalescenza e perciò lo ha ammonito sul totale riposo necessario perché si rimetta completamente. “Riccardo ha fatto prendere un brutto colpo, mi ci sono affezionato” ha ammesso il leader della settimana che ora vigila con attenzione sulla sua salute.

Il dettaglio della piena forma fisica di Riccardo Fogli come ti tutti i concorrenti è tutt’altro che marginale, vista la prestanza necessaria per affrontare l’avventura ‘Isola dei Famosi’.

In queste ore si capirà come e quanto Fogli, sotto controllo medico, se la sentirà di proseguire l’avventura oppure sarà costretto ad abbandonare il gioco, come avvenuto l’anno scorso a Giucas Casella. La nuova puntata dell’Isola dei Famosi prevista domani, mercoledì 27 febbraio, scioglierà anche questo interrogativo.