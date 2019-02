Isola, Riccardo Fogli choc contro la naufraga: ora rischia la squalifica

All'Isola dei Famosi, si sa, non è semplice mantenere la calma. Fame, convivenza forzata e mosquitos mettono a dura prova la pazienza dei naufraghi, che spesso finiscono per perdere le staffe. E' quanto è successo a Riccardo Fogli, che ha offeso Ariadna Romero dopo aver incassato una nomination: "La nomino a vita questa zoc****", è sbottato. Rischia la squalifica?

Finito al televoto insieme a Luca Vismara e alle sorelle Mihajlovic, Viktorija e Virginia, il cantante ha dimostrato di non aver affatto gradito la nomination da parte della modella cubana e, in un momento di rabbia, avrebbe fatto commenti poco lusinghieri durante una chiacchierata con Luca. "Non me lo aspettavo da lei - ha spiegato - Non c'è stata alcuna traccia di malumore tra di noi. Rimane il fatto che lei ha legato con le ragazze, quindi nominare una delle ragazze le dispiaceva".

Riccardo Fogli squalificato?

Al momento Ariadna è inconsapevole di quanto accaduto, ma e parole di Riccardo non sono certo passate inosservate ai telespettatori, che ora si chiedono se è il caso che la produzione prenda provvedimenti. Tanti i messaggi apparsi in rete. Ma per capire come si metteranno le cose per l'ex Pooh è necessario aspettare la prossima puntata del reality, in onda mercoledì 27 febbraio in prima serata su Canale 5.