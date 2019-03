Isola, scoppia la lite tra Riccardo e Luca: “E’ un verme”. E Marina ci mette il carico

(Isola, la lite tra Riccardo Fogli e Luca Vismara coinvolge il gruppo)

Nervi tesi, tesissimi, tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi che più si avvicina la finale, meno sembrano sopportare atteggiamenti volti a screditarsi reciprocamente.

Il risultato è, naturalmente, lo scontro verbale che stavolta ha avuto come protagonisti Riccardo Fogli e Luca Vismara: il primo ha accusato il secondo di essere uno stratega e a loro si è aggiunta Marina La Rosa (con Vismara in nomination) pure lei durissima nei confronti dell’ex Pooh.

Isola, scoppia la lite tra Riccardo e Luca: “Verme vestito di verde”

A innescare la miccia è un presunto commento di Riccardo che, stando a Luca, avrebbe detto: "Se Marina ha mal di pancia, se ne può anche andare, non siamo in galera. Marina ha chiesto subito spiegazioni in merito a Fogli che ha negato tutto: "Non è vero, sei bugiardo e infame", ha detto Fogli a Vismara, definito in confessionale come “viscido e bugiardello”. Vismara, sicuro di aver sentito bene, ha chiesto il supporto a Maddaloni che però ha negato a sua volta. E’ nata allora una vera e propria lite che ha coinvolto tutti.

Isola, Fogli contro Vismara: “Verme vestito di verde”

Luca si è detto soddisfatto per aver fatto uscire la "vera natura" di Fogli che lo ha definito "un verme vestito di verde"; Soleil ha difeso l'amico Riccardo contro Vismara; Marina ha invitato Fogli a dire tutto quello che pensa davanti alle telecamere, perché “c’è un Riccardo davanti alle telecamere e un Riccardo dietro”.

Insomma, il caos regna sovrano. E’ un tutti contro tutti che non vede la speranza di mani strette in segno di pace.