Saranno Isolani 2019, Lucia Grieco concorrente: foto, video e scheda

Lucia Grieco è una delle concorrenti di 'Saranno Isolani 2019', il pre-reality che precede l' 'Isola dei Famosi', online dall'otto al 17 gennaio 2019. Lucia è uno dei dieci aspiranti naufraghi che si sfideranno alle prese con le insidie della Maremma per aggiudicarsi un posto in Honduras.

Chi è Lucia Grieco di 'Saranno Isolani 2019'

Lucia Grieco è nata a Battipaglia, ha 25 anni ed è un'addetta alla vendita con un sogno nel cassetto: diventare un'attrice.

"Sono qui perché voglio fare l'attrice - racconta - Vivo per il teatro, recito da quando avevo quattro anni, amo l'adrenalina del palcoscenico. Intanto per vivere piego i jeans, ma amo comunque il tuo lavoro. Voglio arrivare in Honduras perché volio dimostrare chi sono. Una ragazza sincera di Battipaglia! E voglio che siano tutti come me".