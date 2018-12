Saranno Isolani 2019, Yuri Rambaldi concorrente: foto, video e scheda

(Nel video in alto, la presentazione completa di Yuri Rambaldi)

Yuri Rambaldi è uno dei concorrenti di 'Saranno Isolani 2019', il pre-reality che precede l' 'Isola dei Famosi', online dall'otto al 17 gennaio 2019. Yuri è uno dei dieci aspiranti naufraghi che si sfideranno alle prese con le insidie della Maremma per aggiudicarsi un posto in Honduras.

Chi è Yuri Rambaldi di 'Saranno Isolani 2019'

Yuri Rambaldi è nato a Vigevano, ha 25 anni e nella vita fa lo spogliarellista nei locali notturni. È single e il suo tipo di donna ideale è mora, tatuata, curata nel look e nell'aspetto fisico e con il seno rifatto.

Yuri fa lo stripper da otto anni: "Mi spoglio anche integralmente e resto in perizoma. Resto completamente nudo solo dieci secondi, ma copro le parti intime. Esistono donne timide e donne aggressive, qualcuna di loro mi graffia anche!"

Come immagina la sua avventura a 'Saranno Isolani'? "Sono una persona molto determinata, non ho paura di nulla, mi piacciono le sorprese. Quando sarò là vedrò come comportarmi, vedrete che non sarò per niente impaurito. L'unica cosa che soffrirei è il cibo: per me è una sfida sopravvivere senza cibo. Ma sono pronto a mettermi alla prova, mi carica".