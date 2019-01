Saranno Isolani 2019, la classifica finale: ecco come votare il vostro preferito

Ci siamo. Anche quest'anno l' 'Isola dei famosi' è cominciata in anticipo con il pre-reality 'Saranno Isolani'. Dieci concorrenti si sono sfidati per aggiudicarsi un posto nel reality della sopravvivenza targato Magnolia, in onda a partire da giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5. Il programma - che è stato online dall'otto al diciassette gennaio, con la conduzione di Filippo Nardi - ha decretato la sua classifica finale, che riportiamo qui di seguito. Ma solo uno dei concorrenti sbarcherà in Honduras e sarà il pubblico a decidere la sua identità. Qui sotto, trovate tutte le informazioni su come votare.

Sarano Isolani 2019, la classifica finale

Uomini

1) John 73

2) Mario 70

3) Yuri 51

4) Salvo 47 punti

5) Mirko 40 punti

Donne

1) Lucia 62 punti

2) Alice 57 punti

3) Giorgia 45 punti

4) Chiara 31 punti

5) Eleonora 30 punti

Saranno Isolani 2019, come votare

Isolati in un bosco della Maremma, gli aspiranti naufraghi sono stati sottoposti a sfide e disagi. Ora è arrivato il momento di decretare il vincitore. Ci sono solo 4 biglietti a disposizione per l'Honduras. I 4 concorrenti con il punteggio più alto (2 donne e 2 uomini) avranno l’accesso alla prima puntata dell’Isola per sfidarsi, tramite televoto, ad aggiudicarsi la presenza nel programma. Un solo partecipante di 'Saranno Isolani' diventerà concorrente dell’Isola a tutti gli effetti.

Gli utenti potranno votare via app Mediasetplay e via web il loro preferito, questa classifica sarà poi mixata con la classifica ottenuta sul campo dai concorrenti secondo questo criterio: 90% televoto e 10% punteggio prove.