Arriva Saranno Isolani 2019: 10 aspiranti naufraghi per un solo posto all'Isola

(Nel video in alto, la presentazione di 'Saranno Isolani 2019')

Pronti, partenzia, via. Anche quest'anno l' 'Isola dei famosi' comincia in anticipo con il pre-reality 'Saranno Isolani'. Dieci concorrenti si sfideranno per aggiudicarsi un posto nel reality della sopravvivenza targato Magnolia, in onda a partire da giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5. Il programma sarà online dall'otto al diciassette gennaio, con la pubblicazione quotidiana di una clip. A condurre Filippo Nardi, ex naufrago della scorsa edizione.

Come funziona 'Saranno Isolani'

Isolati in un bosco della Maremma, gli aspiranti naufraghi saranno sottoposti a sfide e disagi. Due prove al giorno, ma solo quattro biglietti per l'Honduras. In questo periodo gli utenti potranno votare via app Mediasetplay e via web il loro preferito, questa classifica sarà poi mixata con la classifica ottenuta sul campo dai concorrenti secondo questo criterio: 90% televoto e 10% punteggio prove. I 4 concorrenti con il punteggio più alto (2 donne e 2 uomini) avranno l’accesso alla prima puntata dell’Isola per sfidarsi, tramite televoto, ad aggiudicarsi la presenza nel programma. Un solo partecipante di 'Saranno Isolani' diventerà concorrente dell’Isola a tutti gli effetti.

Tutti i concorrenti di 'Saranno Isolani'

I concorrenti sono stati presentati nel promo online da qualche ora. Di seguito le loro descrizioni. Giorgia, equilibrio, forza e determinazione; Giovanni "John" Vitale, go-go boy di Napoli, il guerriero dal cuore tenero; Lucia, aspirante attrice pronta a gettare la maschera; Mario Ferri, conosciuto come il 'Falco invasore' dei Mondiali di calcio; Chiara Patriarca, fruttarola di Latina, colei che sorride della vita sempre, nel bene e nel male; Salvo, maestro di vita che non smette di imparare; Eleonora, la donna che non deve chiedere mai; Yuri, il gigante bambino; Alice Fabbrica, influencer milanese, viso d'angelo e carattere di ferro; Mirko, l'imprevedibile leggerezza dell'essere unico.