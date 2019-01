Saranno Isolani 2019, le nomination dello "scandalo": lite furiosa tra i concorrenti

(In alto, il video della "prova ricompensa" del giorno 7)

Maretta a 'Saranno Isolani 2019'. Ad un passo dalla finale, prevista per domani venerdì 17 gennaio, al campo base arriva un tempesta. Gli aspiranti isolani, infatti, sono chiamati per la prima volta a fare le nomination palesi. Vien da sé che ne nasce una discussione, che va avanti in parte anche durante la notte.

A litigare, in particolare, Salvo e Giorgia. Il primo, infatti, accusa la collega di falsità e le recrimina di aver fatto "comunella" con Alice per la scelta delle nomination. A scagliarsi contro Alice arriva anche Lucia, che si dice infastidita dal suo atteggiamento un po' snob, affermando che la ragazza se ne sta troppo sulle sue.

La lite non trova tregua. Insomma, sembra proprio che gli aspiranti naufraghi siano destinati a concludere in lite la loro esperienza nella giugnla maremmana.

Intanto, Chiara, ovvero la concorrente più discussa di questa edizione in virtù dei suoi "pendagli" e dei suoi "riti magici", è intorno al fuoco che intona canti propiziatori per il suo approdo in Honduras. Funzioneranno? Vi ricordiamo che solo uno dei concorrenti "non vip", infatti, diventerà un naufrago a tutti gli effetti dell'Isola dei Famosi vera e propria, e a sceglierlo ci pensa il pubblico (QUI tutte le info su come votare).