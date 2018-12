Saranno Isolani 2019, Mirko Pontesilli concorrente: foto, video e scheda

(Nel video in alto, la presentazione completa di Mirko Pontesilli)

Mirko Pontesilli è uno dei concorrenti di 'Saranno Isolani 2019', il pre-reality che precede l' 'Isola dei Famosi', online dall'otto al 17 gennaio 2019. Mirko è uno dei dieci aspiranti naufraghi che si sfideranno alle prese con le insidie della Maremma per aggiudicarsi un posto in Honduras.

Chi è Mirko Pontesilli di 'Saranno Isolani 2019'

Mirko Pontesilli è nato a Roma, ha 45 anni ed è un operatore telefonico in un call center, ma dedica il suo tempo libero alla sua vera passione: il mondo dello spettacolo.

Mirko si descrive così: "Quando mia madre mi ha emesso alla vita avevo un microfono per cantare e nell'altra mano spingevo due bacchette sulla batteria. La mia vita è fatta di animazione, provini, spettacoli. Ma per vivere faccio l'operatore di call center. Divido le mie giornate tra questi il lavoro e la mia passione per lo spettacolo".

E' molto motivato a partecipare all'Isola: "Dietro a questa faccia da fumetto, a questa mia capigliatura incolta, chi si nasconderà mai? Lo scoprirete all'Isola. Portatemece subito dentro a 'sta foresta"