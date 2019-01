Saranno Isolani 2019, quarta puntata: Mirko seduce Lucia

(Nel video in alto, la sfida "Paura dell'Ignoto"

Quarto appuntamento con 'Saranno Isolani 2019', il pre-reality che anticipa l'Isola dei Famosi (in onda da lunedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5). Tra i disagi della giungla Maremmana e le prove proposte dalla produzione, i concorrenti cominciando a lasciarsi andare ad emozioni, litigi e... problemi di cuore. Di seguito trovate i momenti salienti dell'ultimo appuntamento.

Saranno Isolani 2019, che cosa è successo nella quarta puntata

1) Mario Ferri, detto il Falco, non accederà alle fasi successive del reality e quindi non potrà essere votato.

2) I ragazzi sono sottoposti ad una sfida incentrata sulla "Paura dell'ignoto": devono indovinare alcuni oggetti presenti in una teca toccandoli con la mano. Il più abile, ovvero Giorgio, ottiene l'importante vantaggio nella prova ricompensa. Un dettaglio incuriosice: Mirko si lamenta perché la sua passione è il mondo dello spettacolo e gli autori non hanno mai inventato prove che avessere a tema il canto, il ballo e la recitazione.

3) Mirko, tra il serio e il faceto, seduce Lucia. Lei lo invita a Battipaglia, lui le propone di pagarle il pranzo. Lei sembra interessata: "Con Mirko ho trovato una buona intesa, insieme cantiamo canzoni folcloristiche. Forse può nascere anche qualcosa", però si rifiuta di baciarlo "perché sono una ragazza del Sud e voglio prima il sentimento e la passione". Lui afferma: "Potrei essere suo padre, ci gioco, ma un bacietto innocente potrebbe darmelo, vedremo se ci riesco".

4) Capitolo "Messaggi anonimi". Nel corso dell'ultima puntata, i concorrenti erano stati invitati a scrivere alcuni messaggi anonimi a proposito dei colleghi. Ora è il momento di leggerli. A finire nel mirino, in particolare, è Chiara, definita troppo esuberante "fa troppa caciara come una vera fruttarola". Ne nasce una lite tra donne. Chiara replica a tono, poi si lascia andare ad un pianto liberatorio in confessionale: "Io lo faccio per farvi ridere, mi sento umiliata".

5) Prova ricompensa. I ragazzi, divisi in coppie, devono andare alla ricerca di tre sacchi per comporre un puzzle. Hanno cinque minuti di tempo a disposizione. Il premio è una lasagna, che vincono John e Falco ma condividerlo con due coppie.