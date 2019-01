Bufera a 'Saranno Isolani 2019': tutti contro Chiara e i "riti" misteriosi

(Nel video in alto, le anticipazioni della quinta puntata)

Aumenta la tensione nella pianura maremmana, dove stanno trascorrendo il loro "pre-isola" i concorrenti di 'Saranno Isolani'. A far discutere è, in particolare, Chiara, la "fruttarola" dei Castelli Romani, che provoca i propri compagni con pendolini e riti magici, scatenando il putiferio. Ma ecco, nel dettaglio, che cosa è successo nel corso dell'ultimo appuntamento, il quinto, con il programma web che precede l'Isola dei Famosi.

1) Cresce l'amicizia tra Yuri e Salvo. Il primo, giovane dal fisico prorompente, insegna al secondo come allenarsi per aumentare i muscoli: "Salvo è un grande, lo porterò nel body building", afferma. Lui apprezza.

2) Stavolta, la prova "Tenda Challenge" è una abilità a tempo individuale che consiste nel dividere per colore, in tre ciotole, le caramelle smistate. Con un tempo sorprendentemente veloce, la vincitrice della challenge è Giorgia, che vince la possibilità di segnare la penalità a due dei concorrenti per la prova ricompensa. I "malcapitati" sono Lucia e Salvo.

3) La scelta di Giorgia crea, inevitabilmente, tensione. Se Lucia la prende con filosofia ("Un bacio a chi mi vuole bene e tanti baci a chi mi vuole male", dice), Salvo si altera "Se hai votato sulla base dei concorrenti più forti, per mettere in atto una strategia, allora perché non hai votato Alice, che è prima in classifica?", chiede, e Giorgia si difende affermando che le due sono diventate amiche e non lo farebbe mai. Secca la replica di lui: "Amicizia è una parola forte per essere usata dopo poco tempo"

4) Ma a scatenare una lite furiosa è un'altra concorrente e cioè Chiara. La "fruttarola" si aggira da qualche giorno con un pendolino facendo strani "riti" tra i concorrenti, pratiche che non piacciono a tutti. La donna viene rimproverata, c'è addirittura chi piange, come Giorgia, perché particolarmente sensibile alle tematiche. Al culmine della lite, cede a dare il suo pendolino, ma, una volta lontana dai concorrenti, dice alla telecamera: "Domani ne creo un altro"