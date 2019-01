'Saranno Isolani 2019', le donne contro Chiara (e il suo "pendaglio magico")

C'è poco da fare: Chiara, la "fruttarola" di Frascati, è il personaggio più discusso di questa edizione di 'Saranno Isolani 2019', il pre-reality che anticipa 'L'Isola dei Famosi'. La donna, infatti, continua a finire al centro di polemiche con gli altri concorrenti, a causa, soprattutto, della sua esuberanza. E così, anche durante il sesto giorno di permanenza in Maremma, torna scoppia una nuova lite.

A litigare con Chiara, stavolta, è Eleonora. Le due sono donne si scagliano l'una contro l'altra. La prima accusa la seconda di parlarle alle spalle e la prende in giro a causa della sua appariscenza: "Sei vestita come una Barbie nella giungla". L'altra risponde a tono, volano offese e le ragazze del gruppo si schierano con Eleonora.

Già la sera prima, Chiara aveva fatto infuriare gli altri naufraghi. Il motivo? Un pendaglio che la fruttivendola porta sempre con sé e con il quale metterebbe in atto "riti" misteriosi. Il gruppo, praticamente nella sua totalità, si è scagliato contro di lei: Giorgia si è addirittura messa a piangere perché particolarmente sensibile al tema.

Saranno Isolani 2019, sesto giorno: che cosa è successo

Oltre all'affaire Chiara, la sesta giornata in Maremma scorre via tra sfide tra i concorrenti ed altri momenti di divertimento. A fare spettacolo è soprattutto Lucia, esilarante 25enne di Battipaglia che sogna di lavorare in televisione e mette in scena una allegra danza sotto la pioggia per stuzzicare Mirko, che proprio qualche giorno fa ha provato a sedurla... Nascerà l'amore?