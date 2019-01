Saranno Isolani 2019, terza puntata: Giorgia e Chiara accendono gli animi

(Nel video in alto, il 'Tenda Challenge' tra i concorrenti)

Terzo appuntamento con 'Saranno Isolani 2019', il prequel che anticipa 'L'Isola dei Famosi'. I concorrenti cominciano a conoscersi ed è inevitabile che nascano le prime antipatie, come quella di Giorgia ed Eleonora nei confronti di Chiara. Non solo: a mettere a confronto i naufraghi, anche le prove stabilite dalla produzione. La giungla maremmana nasconde tante insidie, la fame, il freddo e qualcosa di sotterraneo che rompe il precario equilibrio del gruppo. Di seguito trovate i fatti più importanti accaduti con la terza puntata di 'Saranno Isolani 2019'.

Saranno Isolani 2019, Marco Ferri non potrà essere votato

Prima di tutto, è importante sottolineare come Mario Ferri non potrà essere votato nonostante ancora figuri nei video del pre-reality. Il ragazzo, detto 'Il Falco', non accederà alle fasi successive del reality.

Saranno Isolani 2019, terza puntata: i fatti "clou"

Al campo base, ovvero dove alloggiano gli aspiranti naufraghi, scoppia una lite. Pietra dello scandalo, il fatto che qualcuno è entrato con le scarpe nella tenda e ha lasciato tracce di terra, un atteggiamento che non piace a Giorgia, che in poco tempo viene bollata come "precisina" del gruppo, attirandosi le antipatie di qualcuno. Contro di lei si scaglia Eleonora: "E' una maniaca della pulizia, se la prende con tutti". Salvo, invece, ci va più leggero: "Giorgia è una ragazza un po' particolare"

Spazio poi ad un gioco di gruppo. I concorrenti sono chiamati ad esprimere un giudizio sui propri compagni scrivendolo su un bigliettino in cui resteranno anonimi. "Non essere buono perché gli altri non lo saranno con te", suggerisce la produzione. L'esito del gioco sarà rivelato nella puntata di domani.

E' poi tempo di "Tenda challenge". I concorrenti hanno a disposizione alcuni hambuger da mangiare, ma dovranno farlo in una maniera piuttosto originale: lasciando scivolare la carne dalla fronte alla bocca.

Spunta poi un'altra lite. Al centro delle tensioni c'è Chiara, considerata un po' troppo esuberante dagli altri concorrenti. Giorgia la frena: "Fa solo folclore e finisce per non mangiare mentre gli altri mangiano. Abbiamo dovuto aprire un'altra scatola solo per lei". Eleonora rincara: "Va in giro a fare lo show" Lei si difende: "Mi vorrebbero buttare dentro una buca, ma io sopravvivo sempre"

Ultimo episodio da segnalare, la prova ricompensa. Un percorso ad ostacoli in spiaggia in cui a vincere è Falco.