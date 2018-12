Isola, selezioni inviato: Kabir Bedi in pole, ma spuntano Bossari, Nudo e Monte | RETROSCENA

Si allarga la rosa dei papabili inviati pronti ad approdare sull'Isola dei Famosi. Dopo la "toccata e fuga" di Stefano De Martino, rimasto solamente per una edizione ed oggi volato su altri lidi (in primis, la gestione della nuova società di comunicazione 'Willy The Whale'), a contendersi il posto vacante in Honduras oggi sarebbero il quotatissimo Kabir Bedi, il conduttore Daniele Bossari e l'ultimo vincitore del 'Grande Fratello Vip' Walter Nudo. Tra i nomi in circolo anche quello di Francesco Monte, che però è tra i meno gettonati. Si allontana invece la possibilità del ritorno di Alvin, che avrebbe firmato come concorrente. Questi i retroscena arrivati a Today.it.

Un dettaglio colpisce. Tutti e quattro i papabili inviati sono vecchie conoscenze del reality della sopravvivenza targato Magnolia. Kabir, storico volto di 'Sandokan', ebbe modo di re-inventarsi Tigre della Malesia nel 2004, quando partecipò alla seconda edizione come concorrente, classificandosi secondo. Bossari è stato invece opinionista dello show lo scorso anno, dopo la vittoria al 'Grande Fratello Vip 2'. E la stessa "promozione" potrebbe avvenire per Nudo, appena uscito trionfante dal 'GF Vip 3' e già vincitore indimenticato della prima storica edizione dell'Isola. Per Monte, infine, si tratterebbe di un enorme riscatto dopo l'auto-eliminazione arrivata a seguito del 'Canna-Gate' scoppiato l'anno scorso proprio su rive honduregne, ma la sua candidatura starebbe sfumando sul nascere. Volti già visti, insomma... Ma come se la caverebbero alle prese con un'altra carica?

Inviato Isola 2019, sfuma l'ipotesi Lorenzo Flaherty?

Chi, invece, sembra ormai escluso dalla rosa dei possibili "corrispondenti" è Lorenzo Flaherty. Il nome dell'attore italo-irlandese è stato il primo a farsi spazio nella nube dei rumors, ad ottobre [QUI il nostro retroscena]. A spingere per la sua candidatura era la stessa Mediaset, a cui l'artista è legato da un contratto in esclusiva, ma la trattativa si sarebbe risolta in un nulla di fatto, probabilmente per un accordo non trovato con la produzione.

Isola 2019, tutti i rumors sul cast

Quanto agli altri protagonisti del reality, confermatissima è la conduttrice Alessia Marcuzzi, al timone della trasmissione per il quinto anno di fila. Opinionista - stando a quanto ci risulta - sarà Alba Parietti, che ricoprì lo stesso ruolo nel 2011. E i concorrenti? Ciò che sappiamo con certezza è che la produzione sta pensando a Paolo Brosio, già inviato del programma e giornalista convertito a Medjugorje. Ma niente è ancora definito. I nomi che si fanno spazio sono quelli di Andrea Pinna, Riccardo Fogli, Fariba Tehrani, Akash Kunar, Cristina D'Avena (che già rifiutò nel 2014) e Giorgio Manetti.