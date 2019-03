Isola dei Famosi, la semifinale: quattro eliminati a un passo dalla conclusione

Manca poco alla fine di questa edizione dell’Isola dei Famosi: il sipario sul reality scenderà sui suoi protagonisti lunedì 1° aprile, e i giochi per definire la rosa dei concorrenti che si contenderanno la vittoria si fanno sempre più avvincenti.

Nella semifinale in onda stasera, lunedì 25 marzo, andrà in onda la resa dei conti: Aaron Nielsen, Marina La Rosa, Luca Vismara, Soleil Sorgè, Riccardo Fogli, Stefano Bettarini, Kaspar Capparoni, Marco Maddaloni, Sarah Altobello sono i naufraghi ancora in gara che tra poco si vedranno drasticamente ridurre di numero per via di ben quattro eliminazioni.

Isola dei Famosi, la semifinale: quattro concorrenti lasciano il gioco

Cinque, dunque, sono i concorrenti che lunedì 1° aprile si giocheranno il titolo di vincitore della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Il televoto di questa settimana vede sfidarsi Marina La Rosa e il veterano delle nomination Luca Vismara. Ma oltre a uno di loro, abbandoneranno la Palapa i due naufraghi che risulteranno sconfitti dalle prove in programma.

I tre concorrenti eliminati raggiungeranno così Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni sulle spiagge dell’Isola che non c’è dove si sfideranno al televoto: solo il preferito del pubblico - che esprimerà le sue proferenze attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS - potrà rimanere in gioco.

Al termine della puntata due dei cinque concorrenti che riusciranno a restare a Cayo Cochinos andranno al televoto che si chiuderà lunedì 1° aprile, durante l’ultima puntata del programma, quando saranno decretati i tre super finalisti e il vincitore de “L’Isola dei Famosi”.