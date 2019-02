Isola, bufera tra Soleil e le Mihajlovic: volano stracci

(Nel video la lite tra Soleil e le sorelle Mihajlovic)

Ricci, lumache e legna: questo il pomo della discordia che ha fatto saltare i nervi - già tesi dopo oltre un mese in Honduras - a Soleil Sorge e le sorelle Mihajlovic. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto notare alle figlie del noto allenatore di essersi sotratte alla pesca, un appunto che le ha mandate su tutte le furie.

La lite è scoppiata dopo cena e si è spostata presto sul personale. "Io dico in faccia quello che penso" ha fatto notare Viktoria, subito ripresa da Soleil: "Guarda che qui sono io l'unica che ha sempre detto le cose in faccia, siete voi che fate i grupetti, che state lì con la cattiveria". "Io non mangio lumache e le prendo comunque perché sono per il gruppo" ha fatto notare ancora la Sorge, scimmiottata dalle due per il suo modo di parlare: "Io sono romana e parlo romanaccio. Lei non capisce questo gergo, ha fatto dizione". E via allo sfottò.