Isola, Soleil ha un crollo ad un passo dalla finale

Soleil Sorgè, perennemente leader durante quest'edizione dell'Isola dei Famosi [QUI LE ANTICIPAZIONI DELLA PROSSIMA PUNTATA], ha avuto un crollo. Durante un momento di relax in cui era intenta a tagliare il cocco, la ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' è scoppiata in lacrime perché stanca di avere contro gran parte del gruppo. A sostenerla, come sempre, Riccardo Fogli: il cantante è diventato la sua spalla da quando Jeremias Rodriguez (con cui ha iniziato un flirt, ndr) è uscito dal gioco.

Soleil si lamenta delle strategie di tutti e si dice schifata del comportamento "poco umano" dei naufraghi. A colpirla, in particolare, Marina La Rosa e Luca Vismara: con loro non è mai andata d'accordo. "Tutta questa superficialità mi sta distruggendo, era l'ultima cosa che volevo", afferma. Anche il rapporto con Sarah Altobello, poi, sta prendendo una piega inaspettata: "Credevo di avere un rapporto almeno con Sarah e invece era opportunismo e falsità...", si è lamentata.

Raggiunto il Confessionale, Soleil ha poi spiegato con maggior chiarezza le ragioni che l'hanno portata a piangere: "Questa mattina ho avuto un po’ un crollo emotivo - ha detto - Pensavo principalmente al fatto che sta diventando un po’ difficile, soprattutto la mancanza della mia famiglia. Forse non ho tutta questa forza e tenacia senza di loro".

Che Soleil sia intenzionata a lasciare l'Isola ad un passo dalla finale è fuori discussione. Di certo riuscirà ad affrontare questo momento difficile confermando ancora una volta la tempra sfoggiata in queste settimana. A darle forza, poi, anche l'idea che ad aspettarla a casa c'è il bel Jeremias...