Isola, Soleil sta male e scoppia in lacrime: "Impazzisco dal dolore"

(Nel video in alto, il crollo di Soleil Sorge)

Maledetti mosquitos. I fastidiosi insetti che da sempre affliggono i concorrenti dell'Isola dei Famosi, stavolta colpiscono Soleil Sorge. L'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e donne è cosparsa di punture sul corpo e non si dà pace per il dolore: "Per la prima volta da quando sono qui ho avuto un crollo fisico", afferma.

Troppi mosquitos, Soleil sta male

La ragazza non sa come fare per trovare sollievo e si sfoga con Jeremias Rodriguez, l'uomo con cui ha cominciato una frequentazione in Honduras. "Sto sudano e non posso scoprirmi - dice all'argentino, seduto con lei vicino al falò - Se mi tolgo dal fuoco è peggio perché è pieno di mosquitos. Odio lamentarmi e non mi va di parlarne". Quindi, nel pieno della notte, si allontana verso il mare e si siede sugli scogli. Jeremias la raggiunge: "E' pericoloso", le dice e la abbraccia. "Volevo stare da sola, per questo sono venuta qui. Impazzisco dal dolore", si giustifica lei, scoppiando in lacrime.

Al mattino dopo, la ragazza si sente meglio e ritrova il sorriso tra le braccia del suo Jeremias.