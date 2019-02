Stefano Bettarini, compleanno sull'Isola: tutti i naufraghi "pazzi" di lui

Stefano Bettarini è da poco arrivato all'Isola dei Famosi e già ha conquistato tutti con il suo entusiasmo con la sua voglia di fare. Il suo arrivo sull'Isola ha - senza dubbio - portato una bella ventata di novità e ha fatto ritrovare il sorriso a molti naufraghi.

Stefano Bettarini compleanno all'Isola dei Famosi

Mentre c'è chi è stato costretto a lasciare l'Isola per motivi personali - come Youma - e chi si è dovuto temporaneamente allontanare per ragioni di salute - come Paolo Brosio colpito dai mosquitos - c'è anche chi ha tutta la grinta per affrontare l'esperienza isolana ed è proprio Bettarini.

Reduce da un altro reality (Temptation Island Vip) e già con un'esperienza all'Isola dei Famosi alle spalle (ma da inviato), Stefano Bettarini è contentissimo di potersi vivere quest'altra 'Isola' e proprio alle Honduras, in compagnia di tutti gli altri naufraghi, ha festeggiato il suo compleanno.

"Tanti auguri Betta. Il tuo sorriso ha contagiato tutti, la tua forza sarà una mano in più, il tuo consiglio sarà un punto di appoggio.. #sarà#una#bella#esperienza #birthday #DAJETUTTA #TUTTICONTE #island #stefanobettarini #naufrago", si legge sul profilo ufficiale di Bettarini.

Di seguito il video delle prime conquiste di Stefano Bettarini all'Isola dei Famosi 2019: