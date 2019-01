Isola dei Famosi 2019, svelato il contenuto del "kit di sopravvivenza"

Sull’Isola dei Famosi 2019, i partecipanti sono provvisti di un "kit di sopravvivenza". Il kit è strettamente personale ed è l'unica borsa che i naufraghi possono portare con sé nel corso dell'esperienza in Honduras.

Di seguito, il contenuto del "kit di sopravvivenza":

- 2 costumi da bagno;

- 2 completi intimo;

- 2 magliette (manica corta, manica lunga o canottiera);

- 2 felpe o camicia o golf;

- 2 pantaloni o gonne;

- 1 giacca impermeabile (tipo K-way);

- 2 paia di scarpe;

- 2 paia di calze;

- articoli d’igiene intima e personale come specificato di seguito;

- 3 oggetti personali che devono obbligatoriamente essere concordati con la produzione. Dei 3, ne sarà scelto solo uno da portare sull’Isola una volta arrivati in Honduras.

Sono concessi inoltre: spazzolino; pettine o spazzola; 2 rasoi usa e getta (uomini); - 2 rasoi usa e getta (donne).

Sono invece vietati:

- gli oggetti che possano arrecare danno o essere pericolosi per l’incolumità dei partecipanti (qualsiasi tipo d’arma), materiali illegali, sostanze stupefacenti. Il possesso e l‘utilizzo di quanto precede è vietato in ogni circostanza e per tutta la Durata, anche al di fuori del gioco e del Periodo di produzione.

- gli oggetti che possano risolvere direttamente ogni problema di sopravvivenza. A questo proposito i partecipanti dovranno utilizzare gli strumenti e i materiali messi a disposizione nel Kit collettivo e messi in palio nelle prove di ricompensa

- gli oggetti che possano favorire l’isolamento del singolo partecipante dal gruppo (libri, riviste, lettori musicali, …)

- gli oggetti che possano favorire ogni comunicazione con l’esterno ( telefoni cellulari, tablet, computer e ogni tipo di ricetrasmittente). Con riferimento ai predetti oggetti resta inteso che questi verranno ritirati da Magnolia prima della partenza da Milano e restituiti da quest’ultima al rientro di ciascun partecipante dell’Isola dopo che questo abbia eventualmente partecipato alla puntata di Prime-Time

- gli oggetti atti alla misurazione del tempo (orologi, calendari, ecc…)

- occhiali da sole

- giochi e passatempi

- qualsivoglia materiale illegale

- alcol e tabacco