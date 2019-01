Isola, Taylor Mega smascherata a ‘Pomeriggio 5’: “Ha già firmato un contratto per 5mila euro”

(A 'Pomeriggio 5 si parla di Taylor Mega e del presunto contratto che avrebbe firmato prima di partire per l'Isola dei Famosi)

L’Isola dei Famosi è appena iniziata, ma ha già il suo piccolo grande caso attorno al quale far ruotare le prime dinamiche: parliamo di quello relativo a Taylor Mega, l’influencer finita subito sotto la lente di ingrandimento di Alessia Marcuzzi per i video social in cui parlava di un ritorno in Italia dopo sole tre settimane di permanenza in Honduras.

La domanda nata spontanea è stata ed è tutt’ora: come mai la ragazza ha già indicato precisamente il periodo da trascorrere sull’Isola?

Taylor Mega ha tentato di spiegare che dietro alle sue parole non c’era alcuna strategia commerciale, ma adesso a mettere ancora più in dubbio la sua sincerità è stato Roger Garth che durante l’ultima puntata di ‘Pomeriggio 5' ha diffuso una clamorosa indiscrezione su un presunto contratto firmato dalla concorrente già prima di partire.

Isola, a ‘Pomeriggio 5’ la rivelazione sul presunto contratto firmato da Taylor Mega

Secondo quanto affermato dall’opinionista del programma di Barbara d'Urso, Taylor Mega avrebbe firmato un contratto con una nota agenzia per una serata in discoteca prima di partire per l’Isola.

“Il 14 gennaio, la cara Taylor Mega che ieri sera ha mosso le acque, ha firmato un contratto con un’agenzia di Roma che ha già prenotato una serata per Taylor Mega in una nota discoteca di Montecarlo per fine febbraio, il che fa pensare che la stessa sapesse o sa che potrebbe uscire. Questa mattina, però, hanno telefonato e detto che forse salta la serata già firmata a 5mila euro”, ha detto Roger Garth.

Il dubbio su come sia possibile acconsentire di partecipare a una serata ancor prima di sapere quanto resterà nel gioco ha circolato tra gli ospiti di Barbara d’Urso, alimentato dal dettaglio di Garth secondo cui adesso la presunta serata potrebbe essere annullata dopo quanto successo nella prima puntata del reality.

Isola dei Famosi, Taylor Mega va via dopo tre settimane?

Roger Garth, inoltre, ha anche dichiarato che tutto può sarebbe confermato da una foto condivisa dalla stessa Mega in cui si mostra il contratto firmato con l’agenzia di cui parlava, immagine che però non è riscontrabile sui social della naufraga. Il mistero si infittisce. Ed è solo l’inizio…