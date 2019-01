Isola, Taylor Mega: "Ho sofferto di tossicodipendenza, i miei lo scopriranno così"

E' senz'altro la concorrente più discussa di quest'Isola dei Famosi. Taylor Mega, influencer ed ex di Briatore, è finita subito del mirino delle critiche a causa della presunta strategia mediatica che avrebbe messo in atto per restare solo tre settimane sull'Isola. Accuse che la diretta interessata ha presto smentito. In queste ore, però, la bella friulana ha avuto modo di vedere alcuni video di 'Domenica Live', in cui si dice che avrebbe organizzato una serata in discoteca prima della fine del reality, e così è costretta a replicare di nuovo.

"Sono una ragazza abituata ai giudizi della gente - dice Taylor - mi mostro al 100%, non indosso maschere e non so di che serata stiano parlando. Il limite delle tre settimane non c'è più, sono convinta a voler continuare, se il pubblico me lo permette, vorrei andare avanti". Poi spiega le ragioni delle sue paure: "Mi ero posta dei limiti perché conosco le mie debolezze, so di essere una persona molto fragile. Soffro di attacchi di panico e ansia, l'Isola può tirar fuori fantasmi interiori che nella vita di tutti i giorni riesci a seppellire".

Mega, che siamo abituati a vedere granitica, racconta a cuore aperto i problemi con la tossicodipendenza avuti in passato: "Ho avuto problemi di tossicodipendenza, il mio passato è difficile. Una persona magari dovrebbe vergognarsi di questo, io, invece, non me ne vergogno. Dopo sei mesi sono riuscita ad uscirne da sola per il bene che volevo alla mia famiglia e a me stessa. Chissà come la prenderanno i miei genitori quando scoprono questo. Mi metto nei loro panni, non è una cosa semplice, probabilmente ci rimarranno malissimo. Mi dispiace di questo, ma questa sono!"