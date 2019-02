Isola, scoppia la lite con Marina La Rosa: Francesca Cipriani furiosa si ritira

(Francesca Cipriani risponde alle parole dette da Marina La Rosa durante un confessionale)

La terza puntata dell’Isola dei famosi in onda domenica 3 febbraio è stata teatro di defezioni: non uno, ma ben due sono stati i concorrenti che hanno deciso di dire basta all’avventura televisiva, mai come quest’anno in forte difficoltà sia in termini di appeal sul pubblico (gli ascolti parlano chiaro) che – a questo punto – di determinazione degli stessi protagonisti.

Dopo il ritiro di John Vitale (qui il video in cui spiega le sue motivazioni) successivo alla polemica sorta per gli insulti a Barbara D’Urso, a lasciare inaspettatamente il reality è stata Francesca Cipriani furiosa nei confronti di Marina La Rosa che “non dice le cose in faccia”.

Isola dei Famosi 2019, Francesca Cipriani abbandona il reality

Un rvm ha mostrato un confessionale di Marina La Rosa che parlando di Francesca, sostiene che le sia “indifferente”: “Né bella né brutta, né intelligente né stupida… forse sull’ultima un po’ sì”. Apriti cielo: una Cipriani delusa dalle affermazioni dette alle spalle si è detta stufa, annunciando così di non voler ripetere l’esperienza sull’Isola dopo averla già vissuta lo scorso anno.

“Sono schifata, è una strega, ma basta veramente queste persone devono andare a casa” ha comunicato ad Alessia Marcuzzi che inutilmente ha provato a convincerla a restare. “Allora non hai le palle”, l’intervento provocatorio di Alba Parietti; “Io le palle ce le ho grandi così”, la replica piccata della soubrette che ha salutato tutti e arrivederci.

Isola dei Famosi 2019: arrivano Jo Squillo e Stefano Bettarini

Come due concorrenti hanno salutato (molto) prima del dovuto, altrettanti sono entrati a fare parte del gioco in corso d’opera: Jo Squillo e Stefano Bettarini, personaggi che – si spera – possano in qualche modo movimentare le settimane a venire.

Isola dei Famosi 2019, Giorgia e Yuri sono naufraghi ufficiale

Per ciò che riguarda ‘Saranno Isolani’, dopo il ritiro di John, Yuri è diventato ufficialmente un naufrago ufficiale e il televoto ha deciso che tra le due donne Alice e Giorgia, a vincere fosse quest’ultima.

Isola dei Famosi 2019, eliminata e nomination

Demetra Hampton è stata la concorrente eliminata al televoto lampo; Grecia, Sarah e Yuri sono finiti in nomination.