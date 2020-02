Isola dei Famosi 2020: cast, concorrenti e cosa c'è da sapere

Lavori in corso per l'Isola dei Famosi 2020. La produzione sta mettendo a punto la prossima edizione del reality show prodotto da Magnolia e in onda in prima serata su Canale 5. Nessuna comunicazione ufficiale a proposito di cast e concorrenti, ma di seguito riportiamo tutte le indiscrezioni in vista della partenza.

Isola dei Famosi 2020, conduttore: chi sostituisce Alessia Marcuzzi

E' ancora mistero sulla conduttrice dell'Isola dei Famosi. Dopo l'addio di Alessia Marcuzzi, le indiscrezioni parlano di Ilary Blasi in pole position per sostituirla.

L'addio di marcuzzi è arrivato a gennaio con una nota ufficiale diramata da Mediaset: "Alessia Marcuzzi, in pieno accordo con Mediaset, ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’«Isola dei Famosi» - si legge . Sono alle porte per Alessia Marcuzzi nuovi progetti su Canale 5 che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale delle “Le Iene” (in onda da febbraio su Italia 1)"

Isola dei Famosi, chi è l'inviato

Nessuna certezza sul nome dell'inviato, ma le indiscrezioni designano tra i favoriti Can Yaman, attore e modello turco, protagonista di 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore' e già ospite di una puntata di C'è Posta per Te.



Isola dei Famosi 2020, concorrenti: tutte le indiscrezioni

Rebus totale sui concorrenti. Il totonomi parla della prenza di Ascanio Pacelli, ex gieffino, Stefania Orlando, conduttrice e showgirl, Alessandra Mussolini, politica e volto televisivo, Maria Monsè, showgirl, Milly D’Abbraccio, ex attrice pornografica, Maria Giovanna Elmi, ex "signorina buonasera". Ed ancora il senatore Antonio Razzi, le attrici Marina Suma, Giusy Zenere ed Eleonora Giorgi, la showgirl Silvia Rocca, il conduttore Orlando Portento.