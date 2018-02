Droga sull’Isola, l’avvertimento per Alessia Marcuzzi: “Abbiamo prove importanti da farti ascoltare”

“Su questa chiavetta abbiamo le registrazioni di una prova importantissima che dà credito alla versione di Eva Henger”: così Valerio Staffelli ha avvertito i telespettatori di ‘Striscia la notizia’ riguardo l’affaire ‘droga sull’Isola dei Famosi’.

Dopo i servizi dei giorni scorsi che, dai Tapiri d’oro alle accuse e alle giustificazioni dei protagonisti della vicenda, hanno tenuto banco nel tg satirico, Valerio Staffelli e Max Laudadio hanno mandato in onda un fuorionda tra Eva Henger e Nadia Rinaldi ‘rubato’ in uno stacco pubblicitario di ‘Domenica Live’ quando le due non sapevano di essere riprese.

Nel concitato botta e risposta tra le ex concorrenti, il servizio ha fatto notare come Nadia Rinaldi non smentisca mai categoricamente le affermazioni di Eva Henger che ancora si batte per spingerla a dire ciò che ha visto. “Non posso dire che hai ragione. Non ho visto. Quando Francesco è venuto era già pronta la sigaretta… Quando ci sono questi discorsi io voglio starne fuori” si sente affermare dalla Rinaldi.

Staffelli e Laudadio: “In queste chiavette abbiamo prove importanti”

Gli inviati di Striscia la notizia Valerio Staffelli e Max Laudadio hanno infine rivelato di essere in possesso informazioni salvate sulle rispettive pen-drive che chiarirebbero una volta per tutte la vicenda e darebbero credito a quanto raccontato da Eva Henger.

“Alessia, abbiamo delle prove da farti sentire. Hai il mio numero, chiamami e te le facciamo ascoltare” dicono i due che poi ironizzano: “Tanto non ci riceve”.

Ma stando all’ultimo post pubblicato poco fa sulla pagina Facebook di Striscia, la conduttrice ha accettato di ascoltare le prove audio fornite dalla coppia di inviati. Ora bisogna vedere se saranno o meno determinanti alla tanto attesa verità.

UPGRADE ORE 21.21 : Alessia Marcuzzi ha ascoltato le prove audio fornite da Striscia

“Prendo atto di questa verità, devo parlare con la produzione” ha dichiarato la conduttrice dopo aver ascoltato con le cuffiette un file audio fornito da Max Laudadio e Valerio Staffelli.

“La prova conferma quello che ha detto Eva” le ha detto l’inviato nel filmato mandato poco fa in onda nel tg satirico. “Noi stiamo cercando di far capire che nella nostra trasmissione non si può parlare di queste cose, non siamo una trasmissione giornalistica” ha aggiunto la Marcuzzi che, dichiarandosi “spiazzata”, ha assicurato che avrebbe parlato con la produzione di quanto ha ascoltato nella registrazione.