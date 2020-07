Jennifer Aniston, la foto choc dell'amico malato di Covid: "Indossate la mascherina"

Il livello di attenzione nei confronti del coronavirus, da parte dei cittadini, si è abbassato in tutto il mondo e il rispetto delle norme anticontagio - a partire dalle mascherine - scarseggia. Non è ancora il momento, però, di abbassare la guardia, come ricorda Jennifer Aniston nel suo ultimo post su Instagram.

L'attrice ha pubblicato una foto choc in cui si vede un suo amico, Kevin, intubato in ospedale e privo di conoscenza: "Questo è il nostro amico Kevin. Perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è Covid. Questa è la realtà - scrive - Non possiamo essere così ingenui da pensare di poter sfuggire a questo. Se vogliamo che tutto questo finisca (e lo vogliamo, giusto?) l'unico passo che possiamo fare è per favore indossate una mascherina. Pensate solo a coloro che hanno già sofferto di questo orribile virus. Fatelo per la vostra famiglia e soprattutto per voi stessi. Il Covid colpisce tutte le età. Ps. Questa foto è stata scattata i primi di aprile. Grazie a Dio si è quasi ripreso ora. Grazie a tutti per le vostre preghiere".

Nello scatto successivo, Jennifer Lopez indossa la mascherina accanto alla collega e amica Courtney Cox, anche lei in prima fila in questa battaglia di sensibilizzazione, come tanti altri attori americani. "Ben detto sorella" commenta Gwyneth Paltrow e tra i commenti anche quello della 'nostra' Chiara Ferragni: "Grazie Jen per far crescere la consapevolezza".