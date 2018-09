Laura Pausini, sfuriata sul palco mentre canta: "Tr***"

Famosa per la sua potente voce, ma anche per essere sanguigna e passionale, da romagnola doc. Laura Pausini non ha deluso i fan di Milano che nei giorni scorsi l'hanno vista esibirsi al Mediolanum Forum, e in particolare il concerto di martedì è stato un concentrato di energia in cui la cantante non si è risparmiata sotto nessun punto di vista.

Durante "Frasi a metà", brano scritto per la fine di un'importante amicizia, Laura si è lasciata travolgere dalla rabbia e le è sfuggita una parolaccia. "Tr***" ha urlato alla fine di una strofa, per poi scusarsi con il pubblico: "Scusatemi, sono partita un po' incazzata". Perdonata. E standing ovation.

Sotto il video