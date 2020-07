Leon Pappalardo: "Salvini parla agli adolescenti su TikTok, io posso parlargli in strada"

Nel mondo dell'attivismo sembra sia nata una nuova stella. Leon Pappalardo, figlio di Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo, a 15 anni ha già le idee chiare, ma soprattutto ha voglia e coraggio di esprimerle - come ha fatto domenica mattina con Matteo Salvini, davanti a un gazebo della Lega a Milano - anche se questo significa pagare lo scotto del cognome materno e prendersi del "viziato in cerca di notorietà" e giù di lì.

La gogna social, però, non inibisce il 15enne, che il giorno dopo la polemica torna a farsi sentire su Twitter: "Ci tengo a ringraziare di cuore tutte quelle persone che mi stanno dando supporto, difendendomi anche da chi mi insulta. Ho detto quello che pensavo credo e non cerco visibilità, ma se Salvini parla agli adolescenti stando su tiktok io posso parlare a lui in strada, penso. Ciao".

Altro che "manovrato", Leon si sa ben difendere da solo (buon sangue non mente) e mamma Selvaggia Lucarelli condivide le sue parole facendo un passo indietro: "Ringrazio anche io per richieste di interviste e cose tv, ma Leon è Leon, non me, per cui non andrò a parlare a nome suo. Però condivido il suo messaggio. E abbraccio le tante persone che hanno ribadito quanto sia un diritto fondamentale esprimere un'idea, a qualsiasi età".

Su quanto accaduto domenica, la giornalista aveva precisato poco dopo: "Non siamo andati apposta lì per Salvini. Il gazebo si trovava a due passi da casa nostra, di fronte al bar dove andiamo di solito a fare colazione. Lui ha fatto quello che si sentiva di fare, non sapevo quello che avrebbe detto, ma lo condivido. Ho cresciuto un ragazzo libero e con il coraggio delle proprie scelte".