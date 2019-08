Da Leonardo DiCaprio 5 milioni per l'Amazzonia in fiamme

I fatti, oltre le parole. 'Earth Alliance' - l'associazione di cui fa parte la 'Leonardo Di Caprio Foundation' - annuncia 5 milioni di dollari per aiutare a preservare l'Amazzonia. "Costituito un fondo d'emergenza per la foresta amazzonica di 5 milioni di dollari per le risorse critiche per le comunità indigene e per i partner locali che lavorano per proteggere la biodiversità dell'Amazzonia dall'ondata di incendi", si legge in un tweet.

Il fondo, si spiega sulla pagina del sito dell'associazione (ealliance.org/amazonfund), sarà destinato a cinque organizzazioni locali che "combattono gli incendi, proteggono le terre indigene e forniscono soccorso alle comunità colpite": Instituto Associacao Floresta Protegida (Kayapo), Coordinamento delle organizzazioni indigene dell'Amazzonia brasiliana (Coiab), Instituto Kabu (Kayapo), Instituto Raoni (Kayapo) e Instituto Socioambiental (Isa). "Il 100% dei fondi raccolti - assicura Earth Alliance - andrà direttamente alla protezione dell'Amazzonia".

Già da diversi giorni il divo americano, ambientalista, si impegna nella sensibilizzazione del pubblico sul tema. Lo fa attraverso i suoi profili Instagram, dove denuncia quanto sta accadendo nel Sud America. "La foresta pluviale amazzonica che brucia dall'alto - scrive a corredo dell'ultima foto condivisa - catturata solo due giorni fa dal fotografo brasiliano @VictorMoriyama su un sorvolo con @greenpeacebrasil. Ora è il momento di agire. Aiuta a supportare il Fondo forestale Amazon @EarthAlliance. Per ulteriori informazioni e per donare, visitare ealliance.org/amazonfund (link in bio)".