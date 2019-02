Incidente per Marco Liorni: il racconto sui social

Incidente per Marco Liorni. Il conduttore è rimasto vittima di un piccolo infortunio che lui stesso ha raccontato su Twitter.

“Eh niente…una scivolata e uno spigolo di un cancelletto, hai presente Baglioni che cade dalle scale nello spot?”, ha ironizzato il giornalista riferendosi alle pubblicità del Festival in onda in questi giorni.

“Grazie a Giulio Basoccu per avermi ricucito con attenzione! Devo restare presentabile per presentare. Grazie a Natale e agli altri dello studio Bozzi per avermi soccorso e condotto in buone mani”, ha aggiunto ancora Liorni per poi postare la foto di lui sul lettino di ospedale con il medico che lo ha curato.

Incidente per Marco Liorni: a rischio la sua presenza a Sanremo?

Il piccolo incidente potrebbe mettere a rischio la presenza a Sanremo del conduttore che, con il suo programma di Rai Uno 'ItaliaSi’, dovrebbe andare in onda dalla città ligure nel pomeriggio di sabato in occasione della finale.

Tanti i fan che i queste ore gli stanno augurando una pronta guarigione al conduttore tra i più apprezzati della tv italiana.

