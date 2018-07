VIDEOINTERVISTA| Gli Oneston si raccontano in un libro: "La nostra amicizia forte come al Grande Fratello"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nel video in alto, l'intervista di Today a Luca Onestini e Raffaello Tonon

Amici anche lontano dai riflettori. Dopo l'esperienza condivisa all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Raffaello Tonon sono diventati inseparabili ed oggi si raccontano nel libro "Gli Oneston". Un irresistibile incrocio di storie, il loro, che ha appassionato i telespettatori: due uomini apparentemente molto distanti ma sotto sotto profondamente simili.

Ex tronista di Uomini e donne l'uno, conduttore scoperto da Maurizio Costanzo l'altro, jeans e occhiali da sole il primo, giacca e cravatta nonostante i 40 gradi all'ombra il secondo, entrambi concordano sul fatto che, tra gag, risate ed autoironia, la colonna portante del rapporto è la lealtà. "Raffaello è una persona leale, pulita e trasparente in un mondo sporco - spiega a Today Luca - Anzi, a volte dà troppo anche a persone che non lo meriterebbero: in questo non riesce a tirarsi indietro". "Luca è un uomo leale, un tipo che ti mette sull'avviso, e per me il suo pensiero ha un peso specifico diverso rispetto a quello degli altri", fa eco Raffaello.

Nel libro, ideato e curato dal giornalista e scrittore Gabriele Parpiglia, venti capitoli spiegano come, a dispetto di abitudini e stili vita diversi, i due sono accomunati da una profonda condivisione di valori. Il testo è costruito su una narrazione parallela che si fa spazio tra i barbecue di Onestini e le lezioni di bon ton di Tonon.

Nero su bianco, dunque, il racconto di una complicità che è privata ma anche professionale. Oltre che in libreria, infatti, da qualche tempo i due sono approdati anche su Radio Zeta, con il programma quotidiano "Gli Oneston" (sui canali 266 del digitale e 766 di Sky). Presto però sarà tempo di vacanze. Ovviamente insieme. E in una destinazione scelta da Luca (e "subìta" da Raffaello): "Ci saranno mille persone, immaginatevi il mio stato psicofisico nel giorno della partenza".